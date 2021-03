Carapaz begint aan zijn seizoen: “In Catalonië en het Baskenland ritme opdoen”

Richard Carapaz haspelt deze week in de Ronde van Catalonië pas zijn eerste wedstrijdkilometers van het seizoen af. Terwijl zijn ploegmakkers Iván Sosa, Filippo Ganna en Egan Bernal de eerste resultaten neerzetten, was de Ecuadoraan in eigen land nog hard aan het trainen.

“Ik kijk er echt naar uit om aan het seizoen te beginnen”, liet Carapaz weten. De Ecuadoraan komt voor het eerst sinds zijn tweede plaats in de Vuelta a España in wedstrijdverband in actie. “Ik heb in Ecuador goed getraind en het is alweer lang geleden dat ik afgelopen seizoen in Madrid afsloot. Ik hou van fietsen, dus ik kan niet wachten om opnieuw mijn rugnummer op te spelden.”

Van een afstand zag de 27-jarige renner zijn ploegmaats Ganna en Sosa al winnen in de Ster van Bessèges, Tour de La Provence en de UAE Tour en Bernal naar de derde plek in Strade Bianche rijden. “In Ecuador moesten we echt vroeg opstaan om mijn ploeggenoten te volgen, maar ik had wel de kans om hun ongelooflijke prestaties in Frankrijk en Italië te zien.”

Tour de France

Voor Carapaz is de Tour de France dit jaar het grote doel. “Daar willen we fris aan de start staan, dus daarom begin ik pas zo laat aan mijn seizoen. Mijn voorbereiding was goed, maar ik zit nog niet op 100% omdat er nog tijd genoeg is voor de Tour. Het idee is om ritme op te doen in mijn eerste wedstrijden in Catalonië en het Baskenland en alvast op enkele goede uitslagen te jagen, in de wetenschap dat andere renners in betere vorm zijn omdat ze eerder zijn begonnen.”

Ook rijdt hij voor het eerst de heuvelklassiekers. “Ik keek ze altijd op televisie, maar kreeg nooit de kans om ze te doen. Dus ik kijk ernaar uit om er voor het eerst te zijn. Wielrennen is mijn passie en ik hou van deze klassiekers, dus jullie kunnen je wel voorstellen hoe ik me voel als ik daar straks ben. Luik-Bastenaken-Luik is een monument en het zou speciaal zijn om daar een goede uitslag neer te zetten. Ik ben meer een klimmer, maar ik heb het gevoel dat ik daar goed kan presteren.”