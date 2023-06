Canadese mountainbiketopper Emily Batty (34) zet punt achter carrière

Emily Batty, een van de meest succesvolle mountainbikesters van de voorbije tien jaar, heeft een punt gezet achter haar carrière. De 34-jarige Canadese nam tijdens haar loopbaan twee keer deel aan de Olympische Spelen en stond ook twee keer op het podium van een WK.

Batty kan terugkijken op een succesvolle carrière in het mountainbiken. Ze veroverde heel wat Canadese titels en werd ook een keer Pan-Amerikaans kampioene, maar was ook internationaal zeer succesvol. Ze reed in 2016 en 2018 naar een bronzen WK-medaille in het onderdeel cross-country en stond ook zeventien keer op het podium van een Wereldbeker. Ze eindigde ook twee keer als derde in de wereldbekerstand.

Batty mocht ook twee keer haar land vertegenwoordigen op de Olympische Spelen. In 2016 was ze op de Spelen in Rio de Janeiro erg dicht bij een medaille. Ze werd toen namelijk vierde in de cross-country race. De Olympische titel ging naar de Zweedse Jenny Rissveds. Maja Włoszczowska en Catharine Pendrel waren goed voor zilver en brons.

Nieuwe fase

“Ik neem afscheid met gemengde gevoelens. Ik voel opluchting en hernieuwde energie, maar ben tegelijkertijd ook nostalgisch. Ik ben echt dankbaar voor alle opgedane ervaringen, avonturen en overwinningen. Ik heb ook erg veel mensen ontmoet. Het heeft me allemaal gevormd tot de persoon die ik nu ben”, laat de afzwaaiende Batty vandaag weten in een lange afscheidspost.

Batty zal wel betrokken blijven bij de wieler- en met name de mountainbikesport. “Ik weet nog niet precies wat ik allemaal ga doen, maar zit wel boordevol ideeën. Mijn passie, vastberadenheid en opgedane ervaringen, zullen me ongetwijfeld voortstuwen tijdens deze nieuwe fase in mijn leven.”