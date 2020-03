Canada stuurt geen ploeg naar Spelen vanwege coronavirus maandag 23 maart 2020 om 08:33

Canada stuurt geen nationale teams naar de Olympische en Paralympische Spelen deze zomer wegens het coronavirus. De olympische en paralympische comités van het Noord-Amerikaanse land roepen op om de Spelen in Tokio met een jaar uit te stellen.

Meerdere nationale olympische comités en sportbonden riepen al op tot uitstel (en/of afgelasting) van de Spelen in Tokio en ook vanuit Canada klinkt nu de roep om het evenement uit te stellen. Met de steun van de atletencommissies, nationale sportorganisaties en de overheid, hebben het Canadees olympisch comité (COC) en het paralympisch comité (CPC) besloten om geen teams naar de Olympische en Paralympische Spelen te sturen deze zomer vanwege het coronavirus.

Beide comités doen een dringend beroep op de internationale olympische en paralympische comités én wereldgezondheidsorganisatie WHO om de Spelen met een jaar uit te stellen. “Hoewel we de bijkomstige complexiteiten van uitstel erkennen, is niets belangrijker dan de gezondheid en veiligheid van onze atleten en de wereldgemeenschap”, schrijven zij in een persbericht, dat is gepubliceerd vandaag.

Rio de Janeiro

Tijdens de Olympische Spelen in Rio de Janeiro vier jaar geleden eindigde Canada twintigste op de medaillespiegel met vier gouden, drie zilveren en vijftien bronzen medailles. Tweemaal viel het Noord-Amerikaanse land in de prijzen op de wieleronderdelen. Op de baan werd brons gepakt op de ploegenachtervolging door Allison Beveridge, Laura Brown, Jasmin Glaesser, Kirsti Lay en Georgia Simmerling. Catharine Pendrel reed eveneens naar het brons op de mountainbike.