Campenaerts over uurrecordpoging Dowsett: “Ik geef hem 50 procent kans”

Alex Dowsett hoopt woensdag op de wielerbaan van Aguascalientes, Mexico, een gooi te doen naar het werelduurrecord van Victor Campenaerts. De Belg kwam twee jaar geleden in Mexico tot 55,089 kilometer. Legt Dowsett de lat straks nog wat hoger? “Ik geef hem 50 procent kans dat hij het werelduurrecord kan breken”, aldus Campenaerts.

De Belg blikt op zijn eigen YouTube-kanaal vooruit naar de poging van Dowsett. Volgens Campenaerts is de Brit zeker in het voordeel. Het begint al met de laatste technologische snufjes. “De technologie heeft niet stilgestaan. Alles is verbeterd: er zijn nu snellere banden, aerodynamische frames… Bovendien zijn de regels ook veranderd. Overschoenen zijn nu wel toegestaan, wat een klein voordeel zal opleveren. Het zijn marginal gains, maar die zijn zeer belangrijk bij een wereldrecordpoging.”

Ook heeft de 33-jarige Dowsett het voordeel dat hij al een keer het werelduurrecord wist te verbeteren. In 2015 had Dowsett het werelduurrecord al korte tijd in handen, voordat Bradley Wiggins hem 36 dagen later onttroonde. Campenaerts: “Hij heeft de volledige voorbereiding al eens gedaan en beschikt dus over de ervaring. Ik was zeer goed voorbereid, maar terwijl je bezig bent, ontdek je toch dingen die je anders zou doen. Dat zou me nu een voordeel opleveren en dat voordeel heeft Alex nu ook.”

“Ik zou zelf niet meteen een nieuwe poging wagen”

Campenaerts verwacht dus een andere, sterkere, Dowsett aan de start. “Het tijdritniveau is de voorbije jaren echt enorm gestegen. Het gaat elk jaar sneller en sneller. Tussen 2019 en nu is het niveau enorm gestegen. Ik rijd nu harder dan toen, maar zit wel verder van de zege af. Ik ben er dus zeker van dat Alex zijn tijdritniveau nu beter is dan tijdens zijn vorige werelduurrecordpoging. Hij is de eerste grote naam die een poging waagt. Ik kijk ernaar uit.”

Mocht Dowsett woensdag inderdaad een nieuw record vestigen, zien we Campenaerts dan binnen afzienbare tijd weer een aanval plannen op het werelduurrecord? “Records zijn er om gebroken te worden en ik zou blij zijn voor hem als het lukt. Ik zou hem zeker feliciteren. Ik zou zelf niet meteen een nieuwe poging wagen. Mijn carrière ziet er nu toch anders uit. Ik ben mijn tijdritskills wat kwijt en zou het nu al moeilijk hebben om mijn eigen record nog te breken.”

De poging van Dowsett is woensdag vanaf 17.00 uur Nederlands-Belgische tijd te zien via de BBC, het eigen Youtube-kanaal van Dowsett en het Youtube-kanaal van de UCI.