Campenaerts over NTT-manager Riis: “Een topper en motivator” donderdag 11 juni 2020 om 15:24

Bjarne Riis is sinds januari de algemeen manager van de Zuid-Afrikaanse WorldTour-formatie NTT Pro Cycling. Renner Victor Campenaerts is duidelijk te spreken over de aanpak van de Tourwinnaar van 1996. “Bjarne is een topper en een motivator”, zo vertelt de tijdritspecialist aan Sporza.

De 56-jarige Riis koos na zijn actieve wielercarrière voor een toekomst als teammanager bij CSC en opvolger Tinkoff-Saxo. De Deen is tegenwoordig actief voor NTT Pro Cycling. Maar wat is nu de kracht van de voormalig ronderenner? Campenaerts: “Hij kan je voor een wedstrijd ervan overtuigen dat je mee zal zitten in de eerste waaier.”

“Riis laat je geloven dat je plek in de eerste waaier is. Het lukt dan ook beter om mee te zijn. Ik ben zeker een fan van hem”, aldus Campenaerts, die sinds kort ook samenwerkt met Michael Rogers. De drievoudig wereldkampioen in het tijdrijden werd begin januari door Riis aangetrokken om de NTT-renners de fijne kneepjes van het tijdritvak te leren.

Over samenwerking met Rogers: “Train nu meer op explosiviteit”

Campenaerts steekt naar eigen zeggen veel op van Rogers. “Het is heel erg interessant. Ik had nog nooit iemand als begeleider gehad die meer in het tijdrijden heeft bereikt dan ikzelf. Rogers laat me meer trainen op explosiviteit. Hij heeft er als tijdrijder goede ervaringen mee en dan neem je dergelijk advies toch sneller aan.”

“Rogers heeft bovendien ervaring in het rondewerk, wat later in mijn carrière nog van pas kan komen”, zo vertelt Campenaerts. De Belg richt zich dit jaar vooral op de Giro d’Italia en de tijdritkampioenschappen. Aan de voorbereiding van Campenaerts zal het niet liggen: zo koos de renner tijdens de corona-lockdown voor een hoogte-experiment van acht weken.