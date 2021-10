Campenaerts: “Ik wil voortgaan op het elan van afgelopen seizoen”

Victor Campenaerts hoopt volgend seizoen bij Lotto Soudal verder te groeien als wielrenner. De Belg, die voor drie jaar heeft getekend bij de formatie van John Lelangue, mikt in eerste instantie op de semiklassiekers en kortere rittenwedstrijden. “Ik heb mijn hart verloren aan de voorjaarsklassiekers”, laat Campenaerts weten op de website van Lotto Soudal.

Campenaerts reed eerder al twee jaar voor het team, waarin hij naast Belgisch en Europees kampioen tijdrijden ook de werelduurrecordhouder werd. Hij is nu klaar voor een nieuw hoofdstuk bij de ploeg. “Uiteraard was ik gecharmeerd door de grote interesse van verschillende teams, maar het interessante project en de duidelijke ambities van Lotto Soudal hebben de doorslag gegeven. Ik voelde meteen vertrouwen en het is natuurlijk ook fijn dat ik naast enkele renners ook nog veel stafleden goed ken.”

“Ik kijk er dan ook echt naar uit om mijn steentje bij te dragen in de attractieve manier van koersen van Lotto Soudal, het is echt exciting!” Campenaerts proefde afgelopen seizoen van de Belgische klassiekers en dat smaakt duidelijk naar meer. “Ik heb mijn hart verloren aan de voorjaarsklassiekers en ik wil voortgaan op het elan van afgelopen seizoen. Dat betekent aanvallend koersen, maar ook resultaat behalen. Die twee gaan ook vaak hand in hand. Met jongeren als bijvoorbeeld Brent Van Moer en Florian Vermeersch is er enorm veel talent aanwezig. We kunnen dan ook zeker meespelen in de finales.”

Kweken van inhoud

Campenaerts mikt volgend jaar eerst nog op de iets kleinere wedstrijden. “Ik besef dat ik volgend jaar nog niet kan meespelen in bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen, daarvoor is mijn uithoudingsvermogen nog iets te beperkt. Daarom zal de trainingsfocus vooral liggen op het kweken van meer inhoud. Om zo van een tijdritinspanning van pakweg een uur te evolueren in een renner die de afstand van de grootste klassiekers aankan. Volgend seizoen mik ik in eerste instantie op de semiklassiekers en kortere rittenwedstrijden.”

Campenaerts wil ook een mentor zijn voor de jonge renners binnen de ploeg. “Zelf heb ik een stap teruggezet in het tijdrijden, maar ik bezit natuurlijk nog altijd over veel knowhow. Die wil ik ook graag overbrengen aan de jongeren met ambitie in het rondewerk. Als ik ook maar enige marge voor verbetering opmerk, zal ik niet twijfelen om mijn expertise te delen. Daarnaast wil ik een voortrekker zijn voor de jongere renners om hun koersdurf aan te scherpen. Maar ook omgekeerd kan ik binnen Lotto Soudal nog heel wat bijleren van onder meer Philippe Gilbert, die volgend jaar zijn laatste seizoen rijdt.”

Teambaas Lelangue is in zijn nopjes, nu Campenaerts voor drie jaar heeft getekend. “Met Victor Campenaerts versterken we onze kern met een enorm complete renner. Dit seizoen maakte hij echt indruk in zowel de eendagsklassiekers als rittenwedstrijden. Zijn aanvallende manier van koersen legde hem met onder meer ritwinst in de Giro en een derde plaats in de eindstand van de Benelux Tour geen windeieren. Victor gelooft in het Lotto Soudal-project en past bovendien perfect binnen het team. Binnen Lotto Soudal zullen we er alles aan doen om zijn dromen te verwezenlijken.”