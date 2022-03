Campenaerts en De Lie speerpunten Lotto Soudal in Bredene Koksijde Classic

Lotto Soudal kan op verschillende scenario’s gokken in de Bredene Koksijde Classic van vrijdag. Met Victor Campenaerts brengen ze een aanvaller aan het vertrek, terwijl Arnaud De Lie het af zou kunnen maken in een sprint. De ploeg start met in totaal zes renners.

Campenaerts en De Lie lieten zich afgelopen woensdag beiden van voren zien in Danilith Nokere Koerse, waar De Lie naar een derde plaats sprintte. De selectie voor de Bredene Koksijde Classic wordt, naast deze twee speerpunten, aangevuld met nog twee Belgen, Cedric Beullens en Sébastien Grignard, en twee Duitsers: Michael Schwarzmann en Rüdiger Selig. Brent Van Moer, die aanvankelijk wel op de startlijst stond, is er niet bij. Hij heeft nog teveel last van zijn val in Strade Bianche.