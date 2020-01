Caleb Ewan voert Lotto Soudal aan in Tour Down Under dinsdag 7 januari 2020 om 09:23

Caleb Ewan won in het verleden al zeven ritten in de Tour Down Under, maar afgelopen jaar wist hij niet te triomferen in de WorldTour-meerdaagse in zijn thuisland Australië. Hij zakt gemotiveerd en als kopman van Lotto Soudal af naar de rittenkoers en hij is naar eigen zeggen klaar om naar nieuwe dagsuccessen te sprinten.

Ewan won in 2019 het opwarmcriterium dat nog niet meetelt voor het klasssement. In de voorlaatste etappe kwam hij weliswaar als eerste over de meet, maar de jury ontnam hem uiteindelijk de zege. De bloemen gingen uiteindelijk naar Jasper Philipsen.

“Ik heb al zeven etappes gewonnen, maar vorig jaar lukte het niet. Dit jaar wil ik terug op het podium staan”, zegt Ewan in een persbericht van de Australische etappewedstrijd. “Ik heb de vorm en de snelheid om te winnen. Ik ben er klaar voor en ik kan niet wachten om mijn seizoen te beginnen.”

Naast Ewan staat er met Adam Hansen nog een Australiër bij Lotto Soudal op de voorlopige startlijst. Thomas De Gendt en Tosh Van Der Sande houden volgens de deelnemerslijst de Belgische eer hoog. Verder staan de Britten Matthew Holmes en Jonathan Dibben en de Duitse hardrijder Roger Kluge op papier voor de eerste WorldTour-koers van het seizoen.

De Santos Tour Down Under vindt dit jaar van 21 tot en met 26 januari plaats. Op 19 januari vindt de Schwalbe Classic plaats, het criterium dat Ewan afgelopen seizoen op zijn naam wist te schrijven.