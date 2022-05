Caleb Ewan verklaart vroege afhaken: “Moest mijn wiel wisselen aan de voet van de klim”

Caleb Ewan werd van tevoren gezien als een van de favorieten voor de vijfde Girorit, maar op de enige beklimming van de dag reed de Australiër al snel op achterstand. Na afloop gaf Ewan daar een verklaring voor. “Ik moest mijn wiel wisselen aan de voet van de Portella Mandrazzi”, zegt hij op de sociale media van zijn ploeg Lotto Soudal.

“Het was het slechtst mogelijke moment”, aldus Ewan, die opgewacht werd door enkele ploeggenoten en in de achtervolging ging. Op dat moment reed hij echter al achter bijvoorbeeld de vroeg geloste Mark Cavendish. Alpecin-Fenix, de ploeg van Mathieu van der Poel, had het tempo in het peloton namelijk opgevoerd. “Het team deed wat het kon om me terug te brengen maar het was onmogelijk tegen alle andere teams.”

Na de beklimming reden onder andere Intermarché-Wanty-Gobert, Israel-Premier Tech, Groupama-FDJ en UAE Emirates ook mee in het peloton. Zij hadden met respectievelijk Biniam Girmay, Giacomo Nizzolo, Arnaud Démare en Fernando Gaviria ook favorieten voor de ritzege. Uiteindelijk was Démare van hen het snelste.