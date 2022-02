Caleb Ewan tweede in Kuurne: “Had de jump niet om Jakobsen te verslaan”

Caleb Ewan kan leven met zijn tweede plaats in Kuurne-Brussel-Kuurne. Dat vertelde hij na afloop van de Vlaamse klassieker, waarin hij geklopt werd door Fabio Jakobsen. “Winnen was niet onmogelijk, maar in de laatste bocht zat ik ver van achteren”, erkent de Australiër van Lotto Soudal.

Pas in de laatste kilometer werden de laatste vluchters ingerekend. Veel sprintersteams moesten daardoor hun knechten oproken. “Ook ik moest iedereen gebruiken om nog te kunnen sprinten. Jasper De Buyst heeft mij in de finale goed begeleid, alleen moest ik in de finale mijn eigen weg vinden”, aldus Ewan, die dus niet goed geplaatst zat. “Ik moest dus een goede laatste lijn rijden om te kunnen. Ik kon nog opschuiven langs de hekken, maar had de jump niet om Fabio te verslaan.”

“Ik ben blij met mijn vorm. Ik voelde mij comfortabel op de klimmetjes vandaag. We hebben ook redelijk last minute gekozen om deze koers te rijden in voorbereiding op Milaan-San Remo. En daarom kan ik niet ontevreden zijn met deze tweede plaats”, stelt Ewan.

Tirreno-Adriatico

In aanloop naar San Remo verkiest de Australische sprinter Tirreno-Adriatico boven Parijs-Nice. “Dat wisselt soms. Nu ga ik naar Tirreno-Adriatico, omdat de finish van die ronde dit jaar een paar dagen eerder is dan normaal. Ik werk dit voorjaar ook specifiek aan mijn klimvermogen. Dat is echt nodig voor Milaan-San Remo.”

Na afloop nam Ewan zijn verlies tegen Jakobsen professioneel op. “Fabio is een mooie gozer”, zegt hij. “Ik kan niets slechts over hem zeggen. Ik ben blij om hem terug te zien in topvorm na zijn valpartij in Polen. Het is nu de eerste keer in ongeveer drie jaar dat we elkaar treffen en het is mooi dat we tegen elkaar kunnen sprinten.”