Caleb Ewan speerpunt Lotto Soudal in Milaan-San Remo

Lotto Soudal heeft zijn zevenkoppige selectie bekendgemaakt voor Milaan-San Remo. De Belgische formatie hoopt zaterdag met Caleb Ewan een gooi te doen naar de overwinning. De Australische spurtbom krijgt assistentie van onder meer Florian Vermeersch, die zijn debuut maakt in ‘La Primavera’, en Philippe Gilbert, die dan weer zijn laatste Milaan-San Remo zal betwisten.

De 27-jarige Ewan heeft dit voorjaar van Milaan-San Remo zijn hoofddoel gemaakt. De pijlsnelle Australiër was vorig jaar al dicht bij de overwinning, maar moest toen genoegen nemen met een tweede plaats. Ewan wist na bijna 300 kilometer de sprint naar zijn hand te zetten, maar kwam net te laat om de eerder ontsnapte Jasper Stuyven nog bij te halen. In 2018 maakte Ewan iets gelijkaardigs mee, alleen bleef toen Vincenzo Nibali uit de greep van de sprinters.

Ewan won in aanloop naar Milaan-San Remo al drie wedstrijden. In de Saudi Tour boekte de sprinter zijn eerste seizoenszege en ook in de Tour des Alpes Maritimes et du Var en Tirreno-Adriatico was er ritsucces. In die laatste ronde besloot Ewan vroegtijdig in de remmen te knijpen, aangezien hij wat last had van een valpartij en geen risico wilde nemen met het oog op de Italiaanse lenteklassieker.

Ewan kan zaterdag rekenen op steun van Gilbert (in 2008 en 2011 derde in Milaan-San Remo), Vermeersch, Maxim Van Gils, Frederik Frison, Harry Sweeny en Roger Kluge. Voor de afscheidnemende Gilbert is het de laatste keer dat hij aan de start zal staan van de wedstrijd. De inmiddels 39-jarige Waal kan met een zege geschiedenis schrijven en zijn ‘Strive for Five’ (winst in de vijf wielermonumenten) verwezenlijken.

Selectie Lotto Soudal voor Milaan-San Remo (19 maart)

Caleb Ewan

Frederik Frison

Philippe Gilbert

Maxim Van Gils

Roger Kluge

Harry Sweeny

Florian Vermeersch