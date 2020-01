Caleb Ewan slaat dubbelslag met machtige sprint in Tour Down Under woensdag 22 januari 2020 om 05:39

De tweede etappe in de Tour Down Under is gewonnen door Caleb Ewan. De sprinter van Lotto Soudal sloeg toe in een sprint van een door een valpartij uitgedund peloton. Daryl Impey (Mitcheltin-Scott) eindigde als tweede, voor Nathan Haas (Cofidis). In het algemeen klassement neemt Ewan de leiding over Sam Bennett, die gisteren won.

Een viertal renners vormde de ontsnapping van de dag. Redelijk vlot na het startsignaal waren het Joey Rosskopf (CCC) en Sam Jenner (UniSA) die de aanval opende. Kort daarna vertrokken ook Laurens De Vreese (Astana) en Omer Goldstein (Israel Start-Up Nation) uit het peloton. Eventjes leek het duo in een klassieke chasse patat terecht te komen, maar met nog zo’n honderdtwintig kilometer te gaan, maakten ze de aansluiting.

In het peloton werd de achterstand gecontroleerd door de sprintersploegen. Het verschil met de vier koplopers bedroeg het merendeel van de rit niet meer dan drie minuten. Naar mate de finishlijn naderde werd dat verschil steeds kleiner.

Tussensprint

Bij de tweede tussensprint, op ruim dertig kilometer van de finish, was het peloton zo dicht genaderd dat Jay McCarty (BORA-hansgrohe) en George Bennett (Jumbo-Visma) bonusseconden wisten te veroveren bij de laatste tussensprint. Alleen De Vreese, die als enige nog voorop reed, pakte de grootste buit, maar zou kort daarna alsnog worden ingerekend.

De laatste kilometers bestonden uit een herkenbaar beeld dat bepaald werd door de sprintersploegen. Op de glooiende wegen rond finishplaats Stirling leek de wedstrijd te eindigen in een klassieke massasprint, maar door een grote valpartij, halverwege in het peloton, werd dat scenario ruw verstoord.

Een groep van zo’n 25 renners wist de grote valpartij te ontlopen en kon dus strijden voor de dagzege. Impey leek in pole position voor de winst, maar vanuit de achtergrond kwam Ewan met een geweldige machtssprint opzetten. De Australiër, die eerder deze week ook al het inleidende criterium won, was veruit de rapste in de hellende slotmeters.



Well that was a great finish! 🥇Caleb Ewan 🥇does it again, this time in Stirling for @Lotto_Soudal #tourdownunder #winner pic.twitter.com/7E8VNScJAO — Santos Tour Down Under 🚴🚴‍♀️ (@tourdownunder) January 22, 2020