Caleb Ewan opnieuw aan het feest in Tour Down Under vrijdag 24 januari 2020 om 05:39

Opnieuw raak voor Caleb Ewan in de Tour Down Under. De sprinter van Lotto Soudal had in de vierde etappe naar Murray Bridge het snelste eindschot. In de massasprint was hij opnieuw de betere van onder andere Sam Bennett (Deceuninck-Quick-Step) en Jasper Philipsen (UAE Emirates).

Voor Ewan is het zijn tweede ritzege in deze Tour Down Under, hij was eergisteren ook al de beste in de tweede etappe. Voorafgaand aan de wedstrijd won hij ook het inleidende criterium, dat geen officiële UCI-wedstrijd is. In het algemeen klassement heeft Daryl Impey (Mitchelton-Scott) dankzij bonificatiesecondes in de tussensprints tijd teruggenomen op leider Richie Porte (Trek-Segafredo).

Ontsnapping

De eerste smaakmaker van de rit was Laurens De Vreese. De Vlaming van Astana verliet al na minder dan tien kilometer het peloton, maar niemand sprong met hem mee. De klassementsploegen waren vastberaden te oogsten bij de tussensprints.

Met de eerste aanvalspoging van De Vreese was het dus snel gedaan. Een volledig peloton kon strijden voor de bonificatiesprints, die twee keer werd gewonnen werd door Philipsen. Impey eindigde achtereenvolgens derde en tweede en zag daardoor zijn achterstand op Porte slinken tot slechts drie tellen.

Na de tussensprints reed een groep van vijf renners weg, waaronder opnieuw De Vreese. De andere namen waren Joey Rosskopf (CCC), James Piccoli (Israel Start-Up Nation), Jorge Arcas (Movistar) en Sergio Samitier (Movistar). Het vijftal wist wat minuten voorsprong te pakken, maar kreeg nooit een veilige marge.

Met de sprintersploegen op kop werd de voorsprong langzaam teruggebracht naar het punt waarop het vijftal weer werd ingerekend, dat was met nog 24 kilometer te gaan.

Finale

Op 16 kilometer van de finish probeerden de mannen van Jumbo-Visma tevergeefs waaiers op te zetten. Zij moesten zes kilometer later opnieuw aan de bak toen George Bennett vanwege materiaalpech op achterstand raakte. Hij werd met succes teruggebracht.

In de finale waren het de bekende sprintersploegen die vooraan de dienst uitmaakte. In een langgerekte sprint werd Bennett opnieuw goed gelead-out door Michael Morkov. Echter koos Ewan voor het wiel van de Bennett. Toen de Ier zijn sprint aanging, was Ewan nog bij machte uit het wiel te springen en hem te passeren.

🥇Caleb Ewan does it again. Winner! 🥇

Well done to the entire @lottosoudal Cycling Team #tourdownunder #WinnerStage4 pic.twitter.com/gWz0uctt0b — Santos Tour Down Under 🚴🚴‍♀️ (@tourdownunder) January 24, 2020