Caleb Ewan: “Mooi om deze op mijn palmares te hebben”

Caleb Ewan heeft in de Benelux Tour laten zien dat hij het winnen niet is verleerd na zijn zware val in de Tour de France. In Bilzen was de Australiër van Lotto Soudal de snelste in de massasprint en versloeg hij Sonny Colbrelli en Danny van Poppel.

Ewan had vrij veel vertrouwen in zijn sprint, vertelde hij na afloop van de vijfde etappe. “Het was een superzware etappe, dus ik wist niet precies hoe de benen zouden voelen toen ik aan de sprint begon. Maar over het algemeen ligt zo’n oplopende finish me wel en ik ben een kleine sprinter. Er werd al vroeg aangevallen, met nog vijftig kilometer te koersen eigenlijk al. Het was niet makkelijk, maar ik ben hier wel heel blij mee.”

De Australiër loofde het werk van zijn ploeg. “De ploeg heeft het geweldig gedaan. We hadden al een paar jongens ingezet om de aanvallers terug te halen, dus daardoor misten we een paar jongens aan het eind. Tim (Wellens, red.) bracht me in een goede positie met nog tweeënhalve kilometer te gaan. Vanaf dat moment was het vrij gemakkelijk om mijn positie vast te houden tot aan de sprint.”

Laatste kans

Ondanks dat het een pittige rit was van Riemst naar Bilzen met verschillende korte beklimmingen, eindigde de koers toch in een sprint. “Het was de laatste kans voor de sprinters en alle ploegen waren gemotiveerd om de vluchters terug te halen”, lichtte Ewan het koersverloop toe. “Het was een supersterke vlucht, maar dat er werd aangevallen vanuit het peloton zat de achtervolging een beetje in de weg. Gelukkig wisten we ze uiteindelijk toch te pakken.”

“Hoe belangrijk deze overwinning is? Heel belangrijk. We zijn in België en ik rijd natuurlijk voor een Belgische ploeg, dus het is altijd leuk om in het thuisland van de ploeg te winnen. Ik won nog nooit in deze ronde, maar daar is nu verandering in gekomen. Het is mooi om ook deze op mijn palmares te hebben”, aldus de Pocket Rocket.