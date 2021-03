Caleb Ewan grijpt naast de zege: “Ik ben erg teleurgesteld”

Caleb Ewan liet een diepe indruk achter in Milaan-San Remo. De renner van Lotto Soudal zat er niet alleen goed bij op de Poggio, Ewan kwam op de Via Roma ook nog eens heel dicht bij de zege. De Australiër werd tweede: “Ik ben erg teleurgesteld.”

“Al is het wel een heel goed resultaat”, nuanceert hij zijn eerdere uitspraak. “Het is een bevestiging voor mij dat ik deze wedstrijd op een dag kan winnen. Op de Poggio kreeg ik de bevestiging dat ik goed was. Voor deze wedstrijd heb ik op inspanningen en klimmen van deze duur geoefend, dus ik wist dat ik aanvallen zou kunnen volgen.”

Van kopmannen Tim Wellens, John Degenkolb, Philippe Gilbert en Ewan zat alleen laatstgenoemde in de eerste groep. “Het had fijn geweest om nog een extra renner van de ploeg in de groep te hebben, zodat hij het bij elkaar kon houden. Normaal gesproken zou ik dan de snelste zijn geweest, maar nu was het een loterij. Ik moest risico nemen. Dat heb ik ook gedaan, maar op het einde heb ik te lang gewacht.”