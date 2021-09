Caleb Ewan droomt van WK: “Het is moeilijk, maar niet onmogelijk”

Caleb Ewan durft stiekem te dromen van succes op het WK wielrennen in Vlaanderen eind deze maand. De sprinter van Lotto Soudal heeft grote delen van het parcours tussen Antwerpen en Leuven reeds verkend. “Als ik door het zware gedeelte in Overijse geraak, kan het lukken”, klinkt het hoopvol.

“Ik heb het grootste deel van het parcours nu gezien”, aldus Ewan, die op het WK het kopmanschap deelt met Michael Matthews, in Het Laatste Nieuws. “Overijse is maar een deel van het WK. Daarna komen we in Leuven en daar is het nogal technisch. Daar houd ik van. Ik kan mezelf goed positioneren. Ik ben goed in bochten.”

De Australische sprinter weet dat het in de heuvelzone overleven wordt. “De beklimmingen duren niet langer dan twee minuten. Voor dat soort inspanning moet ik nog wat trainen”, zegt hij. “Ik rijd na de Benelux Tour de Ronde van Luxemburg en ik doe nog trainingen tussendoor. Veel moet juist gaan voor een renner als ik om het WK te kunnen winnen. Het is moeilijk, maar niet onmogelijk. Renners als Wout van Aert zijn de grote favorieten. Misschien word ik de verrassing van de dag.”

Topvorm op WK

Na zijn zware val in de Tour de France maakte Ewan in de Druivenkoers zijn rentree. Hij haalde de finish er niet. Nu rijdt de Lotto Soudal-kopman de Benelux Tour. “Mijn conditie is nog maar 85 procent. Ik heb veel koersen gemist de voorbije maanden. Ik heb nog veel goed te maken. Ik heb nog tijd. Zaterdag en zondag kan ik diep gaan. Het zijn de laatste ritten en ik hoef geen energie te sparen voor een sprint daarna”, weet hij. “Ik heb er vertrouwen in dat ik voor het WK weer top kan zijn.”