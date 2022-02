Caleb Ewan derde in Saudi Tour: “We zaten op het einde net iets te ver”

Video

Geen tweede ritzege in drie dagen voor Caleb Ewan. De Australische renner van Lotto Soudal moest donderdag in de eindsprint van de Saudi Tour van net iets te ver komen en eindigde achter Dylan Groenewegen en Daniel McLay als derde.

“Dat was een lange en zware dag!”, begint Ewan zijn verhaal. “Het was vanaf het begin super winderig. Na zo’n vijftig kilometer reden we echter weer tegen de wind in, wat voor een lange dag in het zadel zorgde.” Ewan en Lotto Soudal kregen al snel een tegenvaller te verwerken. Rüdiger Selig, de nieuwe sprintaantrekker voor Ewan, kwam namelijk al vroeg in de etappe ten val en bleek niet meer in staat om verder te koersen.

“Verder kwam Thomas (De Gendt, red.) in een tweede waaier terecht. Toch hebben we het in de finale behoorlijk goed gedaan. Alleen op het einde zaten we iets te ver. Ik kwam nog wel snel opzetten, maar het bleek helaas te laat.”

Na afloop kwam Lotto Soudal nog met nieuws over Selig. De 32-jarige Duitser heeft na zijn valpartij last van diverse gekneusde ribben en diepe schaafwonden. Selig heeft geen breuken overgehouden aan zijn crash.