Caleb Ewan de snelste in openingsetappe Tour du Haut-Var

De openingsetappe van de Tour des Alpes Maritimes et du Var is gewonnen door Caleb Ewan. Na ruim 176 kilometer was de Australische kopman van Lotto Soudal de beste in een technische massasprint, voor Anthony Turgis (TotalEnergies) en Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic). Ewan is ook de eerste leider in de Franse rittenkoers.

De kopgroep van de dag bestond uit Morne van Niekerk (St Michel-Auber 93), Evaldas Siskevicius (Go Sport-Roubaix Lille Métropole), Maël Guégan (U Nantes Atlantique) en Tristan Delacroix (Nice Métropole Côte d’Azur). De vier kregen van Lotto Soudal, Cofidis en Arkéa-Samsic net iets meer dan drie minuten cadeau. Groter werd de voorsprong niet.

De sprintersploegen hielden het verschil met de koplopers klein, net iets onder de minuut, maar zorgden ervoor dat er niet te vroeg een hergroepering kwam. Op een gegeven moment was het gat twintig seconden, maar die voorsprong groeide weer terug richting de minuut.

Aanval Kevin Geniets

Het zwaartepunt van de finale, de Col du Mai (5,5 km aan 3,2%), moest toen nog komen. Dat klimmetje zorgde voor nervositeit in het peloton en dus werd de kopgroep nog voor de voet ingerekend, ruim 17 kilometer voor de meet. B&B Hotels-KTM bepaalde het tempo, terwijl ook Tim Wellens goed op de voorposten te vinden was. Peter Sagan, die vandaag na een kwakkelwinter debuteerde voor TotalEnergies, liet al vroeg lopen.

De eerste serieuze aanval op de klim kwam van Kevin Geniets. De Luxemburgse kampioen van Groupama-FDJ reed snel twintig seconden weg van het uitgedunde peloton, maar op de top was het grootste deel van die voorsprong gedicht. De laatste twaalf kilometer gingen in grotendeels dalende lijn richting de finish in La Seyne-sur-Mer. Het peloton, dat in meerdere stukken gebroken was, kon daar langzaam in elkaar schuiven.

Lotto Soudal oppermachtig

Het was vooral Groupama-FDJ dat een sprint wilde voorkomen, maar Lotto Soudal zat goed van voren om alles juist bij elkaar te houden in dienst van Caleb Ewan. Team DSM-renner Mark Donovan ging ook nog in de aanval, maar zijn demarrage in de technische (en bij vlagen zeer gevaarlijke) afzink werd gecounterd door de troepen van Ewan.

De trein van Lotto Soudal was vijf man sterk bij het ingaan van de laatste drie kilometer, maar er waren diverse ploegen die de sprint wilden ontregelen. Dat lukte niet, want het was Ewan die de sprint eenvoudig won na goed voorbereidend werk van Tim Wellens en Florian Vermeersch. De Australiër reageerde op een vroege aanzet van Anthony Turgis en liet ook Nacer Bouhanni, die derde werd, kansloos.