Caleb Ewan: “Als één sprinter dit WK kan winnen, ben ik het”

Hoewel het wielerseizoen nog nauwelijks is begonnen, kijkt Caleb Ewan al uit naar een van de koersen aan het einde van het jaar: het WK op de weg in het Australische Wollongong. De sprinter is er van overtuigd, dat hij het lastige parcours aankan en in staat is een gooi te doen naar de regenboogtrui. “Ik ben klaar voor de uitdaging. Als er één sprinter is die het kan doen, ben ik het”, klinkt het zelfverzekerd tegenover AAP.

De hellingen die in de route liggen, jagen Ewan dus niet al te veel angst aan, maar hij had het liever nog iets gemakkelijk gezien. “Het is niet te zwaar – ik kan het zeker aan -, maar het gaat niet zo vanzelfsprekend zijn als wanneer het nog net iets gemakkelijker was geweest”, geeft de 27-jarige coureur aan. Daarmee reageert hij ook op het idee dat de organisatie van het WK hem zou bevoordelen, als thuisrijder. “Als ik met ze gesproken zou hebben en ze zouden naar me geluisterd hebben, dan zouden we niet dit parcours hebben.”

Ewan benadrukt zelfs dat het parcours met opzet niet op zijn maat gesneden is. “Ik heb gehoord dat de UCI een sprint wilde, maar dat Wollongong hier niet in meeging. Ze wilden dit juist niet omdat dit perfect zou zijn voor een Australiër”, vertelt hij. “Daar ben ik wel wat teleurgesteld in. Maar ik ga ze bewijzen dat ze verkeerd zitten en proberen om alsnog te winnen.”

De renner van Lotto Soudal maakte onlangs zijn programma voor 2022 bekend. Hij zal zijn seizoen beginnen in de Saudi Tour, die over precies twee weken (op 2 februari) begint.