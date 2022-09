Cadel Evans Great Ocean Road Race keert na twee jaar terug op de kalender

De Cadel Evans Great Ocean Road Race zal na een afwezigheid van twee jaar door de coronacrisis weer worden gereden in 2023. Dat meldt de Amerikaanse website VeloNews. De laatste editie vond plaats in 2020 en werd bij de mannen gewonnen door de Belg Dries Devenyns. Bij de vrouwen was Liane Lippert de laatste winnares.

Naamgever Cadel Evans is blij om de koers weer terug te zien keren. “De laatste twee jaar waren niet gemakkelijk, maar met dank aan de vele mensen die zich zijn blijven inzetten om onze missie in leven te houden kunnen we oude en jonge renners weer verwelkomen”, aldus de oud-Tourwinnaar.

De koers kent zowel een mannen- als vrouweneditie. De vrouwen staan op 28 januari aan de start terwijl de mannen een dag later op 29 januari hun koers zullen rijden. Daarnaast is er ook een evenement voor toerfietsers, de TAC People’s Ride, die plaatsvindt op 28 januari.

De Cadel Evans Great Ocean Road Race werd voor het eerst gereden in 2015. Bij de mannen won toen de Belg Gianni Meersman terwijl bij de vrouwen de Australische Rachel Neylan als eerste over de streep kwam.