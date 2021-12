Burger King wordt sponsor van EOLO-Kometa

Een Big Whopper eten voor de start van een etappe in de Giro d’Italia? Zo ver zal het voor EOLO-Kometa niet komen, maar de Amerikaanse fastfoodketen is wel de nieuwe sponsor van het Italiaanse ProTeam van Ivan Basso en Alberto Contador.

Alessandro Lazzaroni, de CEO van de Italiaanse tak van de Burger King, kwam bij de ploeg terecht na de Giro d’Italia van vorig jaar, waarin hij het team in meerdere etappes vergezelde. Voor EOLO-Kometa was het een verdienstelijke ronde, omdat Lorenzo Fortunato een ritzege boekte op de Monte Zoncolan.

Burger King wordt geen naamsponsor van het team, maar zal wel een plaatsje krijgen op het nieuwe tenue van het ProTeam. Voorlopig alleen in 2022, al Basso sluit een langere samenwerking niet uit, zo vertelt hij aan La Gazzetta dello Sport. “Als we aan de sponsors laten zien dat we onszelf blijven verbeteren, dan zullen ze bij ons blijven en met ons mee groeien. Langzaam maar zeker komen we er”, aldus Basso.