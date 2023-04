Buiten tijd door pech, maar benjamin Joshua Tarling (19) haalt Roubaix: “Was het waard”

Joshua Tarling was zondag de jongste deelnemer aan Parijs-Roubaix. Sterker nog, de 19-jarige Brit was de jongste deelnemer aan de Helleklassieker sinds 1937. Onderweg kreeg hij af te rekenen met de nodige pech, waardoor hij al vroeg alleen kwam te zitten. Maar de benjamin van het peloton wilde koste wat het kost de finish halen. Uiteindelijk kwam hij na het verstrijken van de tijdslimiet over de streep, maar ‘het was het waard’, zei hij na afloop tegen Eurosport.

“Ik ben gevallen en twee keer lekgereden, dus ik heb Parijs-Roubaix nu gedaan”, stelde Tarling vast. “Het was supercool. Het was mooi om de eerste stroken te leiden met Luke (Rowe, red.). Daarna vielen we, dus moesten we achtervolgen om terug te komen in de eerste groep. In de stroken daarna kreeg ik twee lekke banden.”

Hoe was het voor Tarling om het laatste ronde over de velodroom te rijden? “Het was supercool, ik heb nog nooit zoveel publiek gezien. Het was het waard om hier te komen. Ik ben moe, maar ik kan vanavond weer slapen hè?”, lachte hij.

Josh Tarling just finished, the youngest roder to ride Paris-Roubaix since 1937. He rode about 120k on his own but wanted to finish. #ParisRoubaix pic.twitter.com/K8Pm6zhU9L — Sadhbh O'Shea (@SadhbhOS) April 9, 2023