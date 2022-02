Buikgriep dwingt Michael Woods tot opgave in Ruta del Sol

Michael Woods zal vandaag niet aan de start verschijnen van de tweede etappe van de Ruta del Sol. De Canadese klimmer van Israel-Premier Tech blijkt toch niet fit genoeg om te koersen: Woods heeft last van buikgriep.

Eerder deze week leek Woods vanwege ziekte te moeten passen voor de Ruta del Sol, maar de Canadees bleek uiteindelijk toch fit genoeg om deel te nemen aan de Spaanse meerdaagse. “Nadat hij aanvankelijk door een maagprobleem was uitgeschakeld, zijn we blij te kunnen aankondigen dat Michael voldoende hersteld is om toch van start te gaan”, liet zijn werkgever afgelopen dinsdag nog weten.

Woods kreeg echter toch weer last van buikgriep en moet dus al na één etappe de Ruta del Sol verlaten. De 35-jarige klimmer kwam woensdag overigens nog wel als 37ste over de finish in de openingsrit naar Iznájar, op 37 seconden van ritwinnaar Rune Herregodts en in het spoor van de andere favorieten voor de eindzege.

Guy Niv

Israel-Premier Tech heeft na de openingsrit van de Ruta del Sol overigens nog maar vijf renners in koers. De formatie zag gisteren namelijk Guy Niv opgeven na een valpartij. De 27-jarige renner uit Israël heeft geen breuken overgehouden aan zijn crash, zo blijkt uit enkele röntgenfoto’s, maar er volgen nog wel meerdere onderzoeken om andere blessures uit te sluiten.