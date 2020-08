Bryan Coquard slaat toe in openingsrit Route d’Occitanie

Bryan Coquard heeft de openingsrit gewonnen van de Route d’Occitanie. De Fransman van B&B Hotels-Vital Concept had in de slotkilometer genoeg aan zijn rappe spurt om het af te maken. Elia Viviani en Sonny Colbrelli moesten het afleggen tegen Coquard.



Chris Froome, Egan Bernal, Romain Bardet, Thibaut Pinot, Bauke Mollema en Miguel Ángel López… Allemaal staan zij aan de start in de Route d’Occitanie ter voorbereiding op de Tour de France, die over iets minder dan vier weken van start gaat in Nice.

Zaterdag stond er in de openingsrit een heuvelachtige etappe op het programma met een relatief vlakke finale. Voer voor de spurters, dus. Al duurde het nog even voor een aantal aanvallers bij de kraag werden gegrepen door het peloton.

Lilian Calmejane (Total Direct Energie), nieuwkomer Théo Delacroix (Circus-Wanty Gobert), Antonio Angulo Sampedro (Euskatel-Euskadi), AndreasKron (Riwal Readynez) Marti Marquez Roman (Kern Pharma) maakten onderdeel uit van de vroege vlucht, die enkele minuten voorsprong op het peloton bij elkaar wist te rijden.

In de slotfase viel deze kopgroep uiteen na een aanval van de Deen Kron. Kron kreeg Calmejane met zich mee, waarna zij een voorsprong van vijftig seconden kregen te verdedigen. De twee leiders slaagden daar niet in. In de laatste twintig kilometer werden zij tot de orde geroepen.

Het peloton bereidde zich daarna voor op een massasprint. Niet Viviani of Colbrelli, wiens ploegen veel werk hadden verricht, gingen er vervolgens met de zege vandoor. Coquard deed dat wel. Voor de 28-jarige Fransman is het zijn eerste zege in meer dan een jaar tijd.