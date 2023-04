Bruyneel trekt parallel US Postal en Jumbo-Visma: “Maar doping is volgens mij zo goed als weg”

Johan Bruyneel is persona non grata in het peloton, nadat hij een levenslange schorsing kreeg voor het organiseren van het jarenlange systematisch dopingprogramma binnen US Postal. In een exclusief interview met HLN doet hij nog maar eens zijn verhaal. Daarin trekt hij een opvallende parallel tussen zijn oude ploeg en Jumbo-Visma.

De verguisde Belg legt uit dat als hij iets kon veranderen aan het verleden, dat hij graag de arrogantie van hemzelf en de US Postal-ploeg zou wegnemen. “Daarvoor hebben we de prijs betaald. Als een winnende ploeg waren we zo gefocust op de Tour dat we in een bubbel leefden, die we zelf hadden gecreëerd. We wonnen de Tour één keer en dan twee keer. En vanaf dan was er nooit meer een plan B. We moesten winnen. Niet winnen behoorde niet tot de opties. ”

“Vooral onze Amerikaanse sponsors stuurden ons in die richting. Ik ben daarin meegegaan. Alles wat ons zou afleiden van winnen, moesten we aan de kant schuiven”, gaat Bruyneel verder. “We hadden conflicten met de media, media betekende verstrooiing. Dat paste niet in onze tunnelvisie. We werden arrogant. Omdat we wonnen en bleven winnen kwamen we vanzelf in een positie waarin niemand dat nog wilde zien gebeuren. Jumbo-Visma gaat ook in zo’n situatie komen.”

Daarmee insinueert de Belg overigens niets, maakt hij even verderop in het artikel duidelijk. “In het verleden hebben ze allemaal gespeeld volgens dezelfde regels. Zo was het in elke generatie: Anquetil, Merckx, Hinault, LeMond, Indurain, Pantani, Armstrong. Vandaag is doping volgens mij zo goed als weg. Als er iets is, is het miniem. Niets dat vijf of tien procent voordeel oplevert. Iedereen speelt volgens dezelfde regels. Als Jumbo-Visma zich nu specialiseert in hoogtestages, uitgekiende voeding, training, herstel, aerodynamica, dan probeert iedereen op dezelfde hoogte te komen. Dat is altijd zo, dat is eigen aan competitie.”