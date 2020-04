Bruyneel reageert op uitlatingen Contador: “Er was nooit sprake van een samenzwering” dinsdag 14 april 2020 om 14:13

Johan Bruyneel heeft gereageerd op de uitlatingen van Alberto Contador over de rivaliteit met Lance Armstrong in de Tour de France van 2009. “Het klopt dat de twee geen gemakkelijke relatie hadden. Maar van een samenzwering tegen Contador is nooit sprake geweest.”

Het was in een gesprek met de Spaanse YouTuber Valentí Sanjuan dat Contador terugblikte op die bewuste Tour de France. Een Tour waarin de spanning en rivaliteit tussen Contador en Amstrong tot een climax kwam. Zo praatte Contador over een waaierrit, waarin hij in een tweede waaier verzeilde, maar de ploegmaats in de eerste groep – met Armstrong – vol op kop bleven rijden, ook al was Contador als kopman aangeduid.

“Ja, ik heb toen toestemming gegeven aan Popovych, Zubeldia en Armstrong om door te rijden”, reageert Bruyneel in een podcast bij El Leñero. “Terwijl Klöden en Contador in de tweede groep zaten. Dat voelde wellicht niet comfortabel aan bij Alberto. Maar elke ploegleider zou hetzelfde gedaan hebben. Vooraan was immers geen sprake van bedreiging voor ons klassement.”

Dat er spanningen waren binnen de ploeg, ontkent Bruyneel niet. Al moet dat volgens hem allemaal niet zo dramatisch voorgesteld worden als Contador doet. “Ik zag al vanaf het begin dat de twee geen gemakkelijke relatie hadden. Lance wilde de Tour winnen, maar Contador was onze troef. Dat heb ik Lance verteld. ‘We zullen wel zien‘, antwoordde hij.” Bruyneel gaf nog mee dat hij Contadors uitlatingen niet kan waarderen: “Ik vond de toon die hij gebruikte niet aangenaam. Ik ben niet blij met het interview dat hij gegeven heeft.”