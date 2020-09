Bronzen plak voor Ellen van Dijk: “Ik ben echt te langzaam gestart” donderdag 24 september 2020 om 18:10

Ellen van Dijk leek aan het eerste en enige tussenpunt van het WK tijdrijden al uitgeschakeld voor een medaille, maar de wereldkampioene van 2013 reed een ijzersterk tweede gedeelte en wist uiteindelijk nog een bronzen plak te veroveren. “Ik heb in de eerste plaats toch een onbevredigend gevoel”, zo vertelt Van Dijk na afloop.

De 33-jarige renster, die in extremis nog werd opgeroepen voor het WK tijdrijden na het afhaken van Annemiek van Vleuten, verloor dus veel tijd in het eerste gedeelte. “Ik heb het echt laten liggen op de heenweg”, zo laat ze weten voor de camera van de NOS. “Over de finish dacht ik: dit is niet genoeg. Ik ben echt te langzaam gestart.”

“Ik ben toch te bang om te hard te starten”

“Op de heenweg dacht ik: ga nou toch eens rammen!”, zo kan Van Dijk nog lachen. “Dat stampen heb ik niet genoeg gedaan op de heenweg. Het is mijn eigen schuld, ik ben toch weer te voorzichtig vertrokken. Dat doe ik eigenlijk heel vaak. Daar baal ik wel van. Het tweede gedeelte was goed en zo had het eerste gedeelte ook moeten zijn.”

De vraag is waarom Van Dijk zo voorzichtig aan haar tijdritten begint. “Dat vraag ik me ook de hele tijd af. Het is mijn eigen schuld. Ik voelde me gewoon goed en ik dacht: ik doe er straks een tandje bij. Maar dat moet ik dus niet denken. Ik ben toch te bang om te hard te starten. Ik zal het mezelf nog wel een paar keer afvragen.”

“Ik baal wel een beetje, maar Anna is de verdiende winnares”

Van Dijk hecht echter wel waarde aan haar bronzen medaille. “Uiteindelijk heb ik wel gewoon weer een medaille. Een week geleden mocht ik nog niet starten. Ik moet hier toch wel waarde aan hechten, ik pak hier toch weer een WK-podium. Ik voelde me echt supervrolijk en had er veel zin in. Dit was een kans die me werd toegeworpen.”

“Deze kans moest ik gewoon met beide handen aangrijpen. Je ziet dat er van alles kan gebeuren. De topfavoriete (Van Dijk doelt op Chloé Dygert) valt en dus was het echt een fantastische kans. Ik baal dus wel een beetje, maar Anna is gewoon supersterk en de verdiende winnares.”