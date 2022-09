Bronzen medaille Michael Matthews op WK: “Voelt als een zege”

Michael Matthews heeft het WK wielrennen in zijn thuisland Australië afgesloten met een bronzen medaille. “We kwamen hier voor de regenboogtrui, maar deze derde plaats voelt zeker als een overwinning”, concludeert Bling na afloop tegen de pers.

De nieuwe RIDE is nu verkrijgbaar!

Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Bestel nu ons najaarsnummer online en krijg hem binnen enkele dagen thuisbezorgd. Bestel hem hier

In 2015 veroverde Matthews al eens zilver op een WK en twee jaar later voegde hij er nog een bronzen medaille aan toe. Dat betekent dat hij nu drie WK-medailles heeft als elite. “Maar dit is de mooiste en zeker de meest speciale”, geeft hij aan. “Ik denk dat het niveau van het wielrennen zó hoog is op dit moment. Het is geweldig dat ik hier sta met een bronzen plak.”

Matthews kende een moeilijke beginfase dit seizoen. “Maar ik heb wat meer geluk gehad sinds de Tour de France, waar ik die rit won. Sindsdien ben ik vertrokken. Ik kreeg mijn vertrouwen terug en fiets weer graag. Hopelijk kan ik dat vasthouden en het seizoen afsluiten met mijn topvorm”, zegt Bling.

BikeExchange-Jayco zal blij zijn met de derde plaats van Matthews, die zo ook 400 UCI-punten behaalde voor zijn ploeg. “En ik rijd nog vier wedstrijden, dus mijn seizoen zit er nog niet op. Ik rijd volgende week in Italië, daarna nog in Frankrijk en dan keer ik terug in Italië”, aldus Matthews.