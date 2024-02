zaterdag 3 februari 2024 om 17:14

Brons hoogst haalbare voor Puck Pieterse: “Dit parcours liegt niet”

Puck Pieterse had op meer gehoopt bij het WK Veldrijden in Tábor. Bij de elite vrouwen gold ze als een van de mogelijke uitdagers van Fem van Empel, maar zover kwam het nooit. Op bijna twee minuten van de wereldkampioene ging Pieterse toch nog met een medaille aan de haal: brons.

De veelzijdige Amersfoortse probeerde er het beste van te maken, maar ze kwam geen moment in aanmerking voor een eerste wereldtitel in het veld. Aanvankelijk reed ze wel in tweede positie, maar het zilver moest ze uiteindelijk laten aan Lucinda Brand. “Ik ben teleurgesteld”, zegt Pieterse dan ook in gesprek met de NOS. Haar ziekte in aanloop naar het WK aanvoeren als excuus wil Pieterse echter niet: “We zullen niet weten hoe het anders was gelopen”, zegt ze daarover.

“Er zat helaas niet meer in. Hoe dat komt weet ik niet, maar dit parcours is heel eerlijk en liegt niet. Fem reed vanaf de start al weg en ze was duidelijk de beste. Ik heb heel de wedstrijd doorgepusht, maar de laatste ronde had ik wel door dat er niet veel meer in zat.”

Ondanks dat de teleurstelling overheerst, heeft Pieterse toch ook kunnen genieten in het Tsjechische crossmekka. “Het was wel heel mooi om hier rond te rijden. Tsjechische fans zijn altijd erg luid en goed in aanmoedigen.”