‘Broers Izagirre verlengen hun contract bij Astana, Maté naar Euskaltel’

De broers Ion (31) en Gorka (33) Izagirre verlengen hun verblijf bij Team Astana. Dat meldt het Spaanse Noticias de Gipuzkoa. Nog volgens de website is Luis Ángel Maté op weg naar Euskaltel-Euskadi.

Na het seizoen 2018 verhuisden Ion en Gorka Izagirre van Bahrain-Merida naar Astana, waar ze een tweejaarscontract ondertekenden. De voorbije maanden stond het broederpaar in de belangstelling van het Franse Total Direct Energie, maar de gesprekken zijn uiteindelijk op niets uitgedraaid. Volgens Noticias de Gipuzkoa zullen ze hun contract bij Astana gewoon verlengen.

Ion, de jongste van de twee, won zondag nog de Vuelta-etappe naar Aramón Formigal. Vorig jaar was hij de beste in de slotrit van Parijs-Nice. Gorka won dit jaar dan weer de Gran Trittico Lombardo en was in 2019 eindwinnaar van de Tour de la Provence.

Nog volgens Noticias de Gipuzkoa is Luis Ángel Maté na tien opeenvolgende jaar Cofidis op weg naar Euskaltel-Euskadi, het ProTeam dat volgend jaar als Fundación – Orbea aan het seizoen zal beginnen. Ook de 21-jarige veldrijder Xabier Murias Garcia zal volgend jaar voor deze ploeg uitkomen.