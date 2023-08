donderdag 31 augustus 2023 om 09:59

Broers Davide en Mattia Bais verlengen bij EOLO-Kometa

De Italiaanse broers Davide en Mattia Bais zullen ook de komende twee seizoenen te zien zijn in het tenue van EOLO-Kometa. De Italiaanse formatie is er namelijk in geslaagd om de twee renners langer vast te leggen, tot eind 2025.

De 25-jarige Davide komt sinds 2021 uit voor de ploeg van Alberto Contador en Ivan Basso, zijn één jaar oudere broer Mattia is bezig aan zijn eerste seizoen voor de Italiaanse formatie. Davide was dit seizoen verantwoordelijk voor de grootste overwinning van de formatie: de Italiaan won namelijk de zevende etappe in de Giro d’Italia, een bergrit naar Gran Sasso d’Italia, door in een sprint met drie af te rekenen met zijn medevluchters Karel Vacek en Simone Petilli.

Davide reed vervolgens ook meerdere dagen in de blauwe bergtrui en eindigde na drie weken koers als vierde in dit nevenklassement. Verder werd hij dit jaar tweede in de bergstand van Tirreno-Adriatico en zesde in een rit in de Ruta del Sol.

Zijn iets oudere broer Mattia moet mindere adelbrieven voorleggen, maar is tevens een gewaardeerde kracht. Op individueel vlak springt zijn zesde plaats in de achtste etappe van de Giro d’Italia eruit. Ook werd hij dit seizoen negentiende in de Czech Cycling Tour en 21ste in de Ronde van Burgos.