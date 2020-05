Britse Women’s Tour komt met virtuele driedaagse vrijdag 29 mei 2020 om 15:33

De Women’s Tour kan dit jaar in juni niet doorgaan als gevolg van het coronavirus. De Britse rittenkoers voor vrouwen heeft daar een tijdelijke en virtuele oplossing voor gevonden, want van 17-19 juni vindt de V-Series Women’s Tour plaats.

De organisatie van de Women’s World Tour-wedstrijd gaat de virtuele koers rijden op het platform RGT Cycling, waar bijvoorbeeld ook SEG eRacing Academy online wedstrijden mee organiseert tijdens deze koersloze periode.

Drie etappes

Meerdere vrouwenploegen, waaronder Trek-Segafredo, staan aan de start van drie etappes. De eerste rit is identiek aan de finale van de heuvelachtige slotrit van de Women’s Tour 2014. Destijds won Marianne Vos in Bury St Edmunds. Op de tweede dag beklimmen de rensters drie keer Burton Dassett (1,7 kilometer aan 4,9%) waar afgelopen seizoen gefinisht werd. De slotrit is een criterium door een virtueel district in Londen.

Namens Trek-Segafredo komen in ieder geval Ruth Winder, Lotta Henttala en Tayler Wiles in actie. Andere selecties volgen later. De V-Series Women’s Tour is halverwege juni live te volgen via de website van de koers en het YouTube-kanaal van de Women’s Tour.