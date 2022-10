Britse wielerpionier Brian Robinson (91) overleden

Oud-wielrenner Brian Robinson is deze week op 91-jarige leeftijd overleden. De Brit maakte in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw deel uit van het wielerpeloton en wist – als een van de eerste Britse topcoureurs – het wielrennen in Groot-Brittannië op de kaart te zetten.

Robinson wist het pad te effenen voor renners als Tommy Simpson, Barry Hoban en later onder meer ook Robert Millar (tegenwoordig Philippa York), Bradley Wiggins, Chris Froome en de gebroeders Adam en Simon Yates. Robinson werd in de jaren vijftig prof bij het Franse Saint-Raphael-R. Geminiani-Dunlop. Hij koerste aan de zijde van Tourwinnaars Hugo Koblet en Roger Walkowiak, maar ook Raphaël Geminiani, Jean Dotto en Roger Hassenforder.

Eerste Britse winnaar van een Touretappe

Robinson maakte in 1955 voor het eerst zijn opwachting in de Tour de France en was drie jaar later de eerste Brit die een etappe in de Tour wist te winnen, overigens wel na de declassering van zijn Italiaanse medevluchter Arrigo Padovan. Een jaar later won Robinson wel op eigen kracht een Touretappe: in de twintigste rit naar Chalon-sur-Saône wist hij een solo met succes af te ronden.

De Brit stond te boek als een goede klimmer en won in zijn loopbaan eveneens het Critérium du Dauphiné (in 1961) en de GP Nice (1957). In die laatste koers versloeg hij niemand minder dan drievoudig Tourwinnaar Louison Bobet. Verder werd hij een keer derde in Milaan-San Remo, vierde in de Waalse Pijl en achtste in de Vuelta a España van 1956. In 1962 besloot hij een punt te zetten achter zijn carrière.

The man who blazed a trail for British cyclists at the Tour de France 🇬🇧 We’d like to join the cycling world in sending condolences and love to the family and friends of Brian Robinson, who passed away yesterday, aged 91. A true legend of our sport. pic.twitter.com/n0ObSVI2AW — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) October 26, 2022