Britse selectie met Connor Swift en Jake Stewart in Tour of Britain

Connor Swift van Arkéa-Samsic en Jake Stewart van Groupama-FDJ zijn de voornaamste blikvangers bij de Britse nationale selectie voor de Tour of Britain, die aankomende zondag begint in Aberdeen.

Swift moet worden geacht mee te kunnen doen voor een goed eindklassement gezien zijn kwaliteiten als allrounder. Hij werd dit jaar onder meer derde in de Tro Bro Léon. De snelle Stewart, die vorig jaar verrassend naar een tweede plek sprintte in de Omloop het Nieuwsblad, zal het moeten hebben van de sprintetappes. Hij gaf onlangs nog ziek op in de Vuelta a España.

De selectie wordt verder aangevuld door de jonge renners Josh Charlton, Robert Donaldson, Josh Giddings en de Brits kampioen bij de beloften Samuel Watson (Groupama-FDJ U23).