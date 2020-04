Britse bond loopt ruim vier miljoen pond aan inkomsten mis zaterdag 11 april 2020 om 11:55

Ook de Britse wielerbond wordt hard getroffen door de coronacrisis. Naar schatting loopt zij vier miljoen pond (omgerekend 4,55 miljoen euro) mis aan inkomsten, dus wordt ingegrepen om de bond en de banen van werknemers te waarborgen.

De Britse bond (British Cycling) heeft tot 30 juni alle activiteiten opgeschort in verband met de verspreiding van het coronavirus. “Dat was de juiste beslissing”, stelt preses Julie Harrington. “Genomen om de gezondheid en het welzijn van iedereen die betrokken is bij alles wat we doen, te beschermen.”

Het stilleggen van alle activiteiten voelt de bond wel in de portemonnee. “Omdat een groot deel van de inkomsten voortvloeit uit wielerevenementen en omdat de meeste daarvan in de lente- en zomermaanden worden gehouden, houden we rekening met ongeveer vier miljoen pond aan misgelopen inkomsten.”

Om de bond en de banen van werknemers zeker te stellen, zijn maatregelen genomen. “Op dit moment zijn 90 werknemers – een derde van de mankracht – op verlof gestuurd. De meerderheid in april, een enkeling in mei. Dit was een moeilijke beslissing, die we met zorg hebben genomen”, aldus Harrington. Voorts levert het managementteam tien procent aan salaris in voor mei en juni.