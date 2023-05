Brits feestje in Orlen Nations Grand Prix: Donaldson wint, voor Nerurkar

De voorlaatste etappe in de Orlen Nations Grand Prix is gewonnen door Robert Donaldson. De 21-jarige Brit kwam na 129 kilometer koers als eerste aan in finishplaats Nowy Sacz. Donaldson won voor zijn landgenoot Lukas Nerurkar. De Deen Nikolaj Mengel gaat nog altijd aan de leiding.

Na twee pittige bergetappes was het in de vierde rit van de Orlen Nations Grand Prix opnieuw klimmen geblazen, al was het parcours dit keer een stuk minder selectief. Onderweg kregen de renners één gecategoriseerde helling (3 km aan 5,8%) voorgeschoteld, maar ook een paar beklimmingen die niet meetelden voor het bergklassement. Halverwege de rit lag het zwaartepunt met drie opeenvolgende klimmetjes, waaronder een klim van 4,5 km aan 6,2%. Na de laatste helling – eentje van 5,8 km aan 3,6% – was het nog goed vijftien kilometer tot de streep.

De rit werd een Britse aangelegenheid, met Robert Donaldson en Lukas Nerurkar op de plaatsen 1 en 2. De 21-jarige Donaldson wist de rit uiteindelijk te winnen, voor zijn landgenoot Nerurkar. Beide mannen komen normaal overigens uit voor Trinity Racing. De Italiaan Francesco Busatto, die gisteren nog de rit wist te winnen, moest dit keer genoegen nemen met de derde plaats. Met Jesse Kramer (6e) en Owen Geleijn (9e) finishten er twee Nederlanders in de top-10. Michiel Nuytten was op de negende plaats de beste Belg.

Nog één etappe te gaan

In het algemeen klassement gaat Nikolaj Mengel nog altijd aan de leiding. De 21-jarige Deen moet nog één etappe zien te overleven om te worden gekroond tot eindwinnaar. De vijfde en laatste rit van Sanok naar Hotel Arlamów is echter nog wel zeer pittig, met in de finale meerdere korte en steile hellingen. Bovendien ligt de streep na een klim van goed twee kilometer aan 6%.