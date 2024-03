donderdag 21 maart 2024 om 09:55

Breuk in heiligbeen speelde Tiesj Benoot parten in Vlaamse openingsklassiekers

Tiesj Benoot heeft de Vlaamse openingsklassiekers Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne afgewerkt met een breuk in zijn heiligbeen. Zijn ploeg Visma | Lease a Bike dacht aanvankelijk dat de Belg na een valpartij in de Volta ao Algarve ‘slechts’ last had van een kneuzing.

De 30-jarige Benoot kende een niet al te best begin van de Volta ao Algarve (14-18 februari). De renner van Visma | Lease a Bike kwam in de openingsetappe naar Lagos namelijk ten val. De Belg bleef na zijn valpartij enkele minuten op het asfalt zitten, maar kon wel weer zijn weg vervolgens en wist uiteindelijk ook gewoon de finish te bereiken.

De allrounder kwam echter niet helemaal ongeschonden uit de strijd. De ploeg was in de veronderstelling dat Benoot een kneuzing had opgelopen aan zijn heiligbeen. De coureur besloot uit de ronde te stappen, om zich vervolgens voor te bereiden op het Vlaamse Openingsweekend.

Benoot kwam ook daadwerkelijk in actie in de Omloop Het Nieuwsblad (35ste) en Kuurne-Brussel-Kuurne (DNF), maar bleek nog altijd niet volledig hersteld van zijn val in de Volta ao Algarve. En dat is niet zo verwonderlijk, nu blijkt dat Benoot heeft rondgereden met een breuk in zijn heiligbeen. De Gentenaar is nu wel weer volledig fit en maakt dan ook deel uit van de selectie van Visma | Lease a Bike voor de E3 Saxo Classic (22 maart).