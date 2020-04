Bretagne Classic wil met opvallende aanpassingen toch doorgaan donderdag 30 april 2020 om 10:56

De organisatie van de Bretagne Classic heeft de intentie uitgesproken om hun WorldTour-wedstrijd gewoon te organiseren op 25 augustus. Door een aantal opvallende aanpassingen zou de wedstrijd kunnen voldoen aan de strenge Franse coronamaatregelen.

Eerder deze week verlengde de Franse overheid de maatregelen om het coronavirus te bestrijden tot 1 september. Tot minstens die datum zijn evenementen met meer dan vijfduizend bezoekers verboden. De maatregelen hebben ook consequenties voor wielerwedstrijden.

Maar Jean-Yves Tranvaux denkt met een aantal opmerkelijke aanpassingen aan alle regels te kunnen voldoen. “Als het limiet vijfduizend personen is, willen we het aantal toeschouwers aan de finish beperken tot maximaal drieduizend”, zegt hij namens de organisatie tegen Ouest-France. “We hebben er de ruimte voor. De finishstraat is één kilometer lang en honderd meter breed, dat is honderdduizend vierkante meter.”

Een andere mogelijke maatregel is het vragen van toegangsgeld. Alleen vooraf kan een €10 kostend toegangskaartje worden gereserveerd. “Dat beperkt het aantal mensen, waardoor het mogelijk is aan de veiligheidseisen te voldoen”, zegt Tranvaux. “Alle bezoekers krijgen dan tevens een genummerd gezichtsmasker.”

De wedstrijd zou aanvankelijk op zondag 23 augustus verreden worden, maar is al twee dagen opgeschoven naar dinsdag 25 augustus. Afgelopen jaar ging de overwinning in de Bretagne Classic naar Sep Vanmarcke.