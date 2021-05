Brayan Sánchez sprint naar eerste leiderstrui in Tour du Rwanda

De eerste etappe van de Tour du Rwanda is een kolfje naar de hand van Brayan Sánchez gebleken. Na een 115,6 kilometer lange openingsetappe van Kigali naar Rwamagana was de Colombiaan van Team Medellín de snelste in de massasprint. Alex Hoehn (Wildlife Generation) legde beslag op de tweede plaats. Weimar Roldán maakte het feest voor Medellín compleet door de derde plaats in de wacht te slepen.

Rwamagana klinkt misschien als een oude Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival, maar het is in feite de hoofdstad van Oost-Rwanda. Vanuit de landelijke hoofdstad Kigali was het een kilometer of zestig rijden om in de stad aan te komen. Eenmaal in Rwamagana moesten er nog tien glooiende plaatselijke omlopen worden afgewerkt.

Teugels toont zich in vroege vlucht

Na een goede tien kilometer koersen was de ontsnapping van de dag gevormd. Het bal werd geopend door Bernardo Sauza (Team Medellín), Muhammad Mohd Zariff (Terengganu) en Lennert Teugels (Tarteletto-Isorex). Dit drietal pakte een goede drie minuten voorsprong op het peloton.

Didiér Munyaneza (Benediction), Sirak Tesfom (Eritreese selectie) en Fidel Dukuzumuremyi (SKOL Adrien Niyonshuti Academy) waagden nog een dappere poging om naar het trio toe te springen, maar zij belandden in de chasse patate, terwijl Mohd Zariff op de enige klim van de dag de eerste bergtrui veroverde.

Eenmaal op het lokale circuit aangekomen moest de Maleisiër afhaken. Het peloton knabbelde ook steeds meer af van de voorsprong. Ze werden dan ook keurig op tijd bij de kraag gevat. Op een goede twintig kilometer werden Teugels en Sauza bedankt voor de geleverde inspanningen.

Sánchez de snelste in sprint

In de finale toonden onder meer Gianni Marchand, Andreas Goeman (beiden Tarteletto-Isorex), Jonathan Hivert (B&B Hotels) en James Piccoli (Israel Start-Up Nation) zich, maar een massasprint bleek niet te vermijden.

Brayan Sánchez, onlangs al winnaar van twee etappes en het bergklassement in de Ronde van Colombia, zette zijn seizoenszegeteller op drie door met overtuiging de sprint te winnen. Hij zal de pittige 120,5 kilometer lange tweede etappe van Kigali naar Huye dan ook mogen afleggen in de leiderstrui.