McNulty verlaat Ronde van Romandië met luchtweginfectie, Gaviria ook uit koers

Brandon McNulty zal niet meer van start gaan in de Ronde van Romandië. Voorafgaande aan de koninginnenrit van zaterdag, heeft zijn ploeg UAE Emirates op Twitter laten weten dat de Amerikaan uit de wedstrijd stapt vanwege een luchtweginfectie. Naast McNulty verlaat ook Gaviria de Ronde van Romandië. De Colombiaan is door UAE opgesteld in de Eschborn-Frankfurt van morgen.

“Helaas, Brandon McNulty zal vandaag niet starten in de vierde etappe van de Ronde van Romandie, omdat hij zich niet goed voelt vanwege een luchtweginfectie”, luidt het bericht van UAE Emirates. Ondanks dat hij afgelopen zondag hard ten val kwam in Luik-Bastenaken-Luik en met twijfels naar Zwitserland trok, stond McNulty na een proloog en drie etappes nog altijd op de achtste plaats in het algemeen klassement.

Door het wegvallen van McNulty, zal Juan Ayuso de kopman worden bij de ploeg uit de Emiraten. De 19-jarige Spanjaard staat, aan het begin van het zware slotweekend, op de zesde plaats in de algemene rangschikking.

Update (11.25 uur):

UAE Emirates moest, naast McNulty, ook Fernando Gaviria missen tijdens het slotweekend van de Ronde van Romandië. De sprinter, die in de Zwitserse rittenkoers zijn rentree maakte na een sleutelbeenbreuk en derde eindigde in de tweede etappe, stapt in de vierde rit niet meer op. Gaviria staat op de startlijst voor Eschborn-Frankfurt, die morgen verreden wordt.