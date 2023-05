Brandon McNulty na eerste ritwinst in grote ronde: “Dit was mijn doel hier”

Brandon Mcnulty pakte zijn eerste overwinning in een grote ronde door de vijftiende etappe in de Giro d’Italia te winnen. De Amerikaan van UAE Emirates klopte Ben Healy en Marco Frigo in de sprint. “Dit was mijn doel toen ik naar de Giro kwam”, vertelde de 24-jarige coureur in het flashinterview.

Eerder deze Giro voelde McNulty zich nog niet honderd procent, maar hij heeft zijn vorm duidelijk teruggevonden. “Ik werd ziek tijdens de tijdrit en wist niet hoe ik daarvan zou herstellen, maar ik ben heel blij”, vertelde de ritwinnaar, die Ben Healy eerst weg zag rijden op de laatste klim van de dag. “Op de laatste klim probeerde ik het solo, maar Ben Healy was heel sterk. Gelukkig wist ik terug te komen.”

Klassement Almeida

Na de laatste klim begon het tactisch steekspel, zeker toen de Italiaan Marco Frigo ook nog terugkwam. “Na de klim konden we het spel spelen op het vlakke. In de laatste kilometer wist ik dat Frigo er nog aan kwam, dat was voor mij ideaal want ik kon daardoor profiteren van zijn slipstream en met 250 meter te gaan ging ik er vol voor”, aldus McNulty, die vervolgens naar ritwinst sprintte.

McNulty’s ploeggenoot João Almeida staat vierde in het klassement, waardoor het maar de vraag was of de Amerikaan voor eigen rekening mocht rijden. “We komen hier voor het klassement, maar ik ben ik hier ook voor een etappe. Nu ik die heb kan ik me vol focussen op João’s klassement. Hopelijk kan hij nog stijgen, want hij ziet er echt goed uit. Misschien is dit een boost voor hem”, besloot de in Arizona geboren renner.