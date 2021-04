Brandon McNulty: “Ik verras mezelf een beetje bergop”

Brandon McNulty, tweede in de openingstijdrit, hield in de tweede etappe van de Ronde van het Baskenland goed stand in de finale. Toch verloor de Amerikaan van UAE Emirates in de oplopende aankomst vier seconden, omdat er een gaatje viel in de favorietengroep. “Het was een super lastige finale”, reageert McNulty.

“Er was heel veel stress in het peloton richting de laatste klim. Het ging vol gas in het laatste uur, maar ik ben blij hoe het gegaan is”, blikt de 23-jarige coureur terug. Op de laatste zware klim van La Asturiana trok hij zelfs ten aanval. Hij schoof mee met Maximilian Schachmann, Primož Roglič en Sergio Higuita.

“Ik klim goed en heb mezelf een beetje verrast dat ik de besten kon volgen, maar ik denk dat het een goede dag was”, aldus McNulty, die uiteindelijk als negentiende over de meet kwam in Sestao op 19 seconden van ritwinnaar Alex Aranburu.

In de finale koerste UAE Emirates aanvallend, want naast McNulty plaatste ook Tadej Pogačar enkele demarrages. “Tadej en ik konden elkaar goed aanvullen. Hij viel een paar keer aan en ik deed dat ook. Dat is voor ons een goede tactiek”, aldus de Amerikaan, die nu derde is in het klassement op zes seconden van Roglič.