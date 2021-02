Brand vreesde voor eindzege in X2O-klassement: “Dacht dat ik het kwijt was”

Lucinda Brand kende in de finale van de X2O Trofee-veldrit in Brussel problemen met haar pedalen, waardoor ze in korte tijd veel tijd verloor. Even dacht de wereldkampioene dat Denise Betsema haar nog zou passeren in het klassement van de Soudal Ladies Trophy, de vrouwelijke tegenhanger van de X2O Badkamers Trofee. “Ik twijfelde heel erg toen ik over de finish kwam”, vertelde ze na afloop.

“Op zich reed ik redelijk goede wedstrijd, maar ik was aan het begin hard gevallen. Dat stuk moest ik voorzichtiger aanpakken, wist ik. Maar in de finale kwam ik echt niet meer in mijn pedalen”, zegt Brand. “Tot dan had ik er heel veel vertrouwen in. Op het wasbord was ik beter dan Denise, maar als je dan niet in je pedalen zit dan is het kansloos daar. Ik verloor daar gigantisch veel tijd.”

Het probleem? “De sneeuw was in mijn pedalen ophoopt. Daar viel niet meer in te komen. Dat hele stuk heb ik uit mijn pedaal gereden. Ik dacht echt dat ik het kwijt was, maar ik ben heel blij dat ik het nog gehaald heb, aldus Brand, die uiteindelijk vijf seconden overhield in het klassement. “Ik twijfelde aan de finish heel erg. Ik wist het niet precies.”

Na de Wereldbeker en de Superprestige heeft Brand, kopvrouw van Baloise Trek, nu ook het eindklassement van de X2O Trofee gewonnen. “Het is echt bizar, heel tof”, kan ze lachen.

Denise Betsema: “Ik was er o zo dicht bij”

Denise Betsema werd tweede in de daguitslag en kwam dus vijf seconden tekort om het klassement te winnen. “Ik baal toch wel. Ik zei vooraf: elk foutje wordt afgestraft. Dat geldt ook voor materiaal, wat Lucinda had. Het is jammer voor haar, maar dat hoort er nu eenmaal bij. Maar ik was er o zo dicht bij”, reageert Betsema.

“We hebben het ongelooflijk spannend gehouden. Dat maakt het heel jammer. Anderzijds ben ik ook blij met die tweede plaats en dat ik heb kunnen strijden tot de laatste meters. Vijf secondjes verschil in acht uur crossen. Veel dichter kan je niet komen”, zegt ze. “In finale kwam ik ook nog dicht bij Ceylin voor dagwinst, maar dat kon ik ook niet goedmaken.”

Volgende week komt Betsema nog wel in actie in Sint-Niklaas en Oostmalle. Brand en Alvarado komen dan niet meer in actie.