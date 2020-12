Brand: “Ik wist al snel dat het een sprint zou worden”

Een oppermachtige Lucinda Brand sprintte vandaag naast winst in Heusden-Zolder. Alvarado, Worst en Betsema hadden geen kans na de snelle aanzet van de Telenet-Baloise-kopvrouw.

“De sprint van op de kop moeten inzetten voelde voor mij niet als de meest ideale uitgangspositie”, aldus Brand in het flashinterview. “Zeker niet op zo’n lange aankomststrook als deze, maar achteraf bleek het wel de goeie aanpak om de sprint als eerste in te zetten. Ik had blijkbaar nog de krachtigste sprint in de benen.”

Brand nam veel initiatief, maar hield altijd rekening met het scenario van de sprint. “Ik wist al snel dat het een sprint zou worden, omdat we vooraan vrij veel stil vielen en de gaatjes nooit groter werden dan vijftig à honderd meter. Het was moeilijk om de verschillen vast te houden, een beetje zoals elk jaar hier.”

Ze heeft nu tien punten voorsprong in het Superprestigeklassement. “We staan er inderdaad goed voor, maar ik wil nog niet zeggen dat het binnen is. Ik moet die laatste manche wel nog gewoon finishen.”