Brand derde op WK: “Denk dat de kloof met Van Empel nog wel te dichten is”

Brons voor Lucinda Brand op het WK veldrijden voor elite vrouwen. De renster van Baloise Trek Lions hoefde enkel de jonkies Fem van Empel en Puck Pieterse voor te laten. “Ik ben heel blij”, zei Brand in het flashinterview na afloop.

“Ik had mijn zinnen op een podiumplaats gezet, maar het moet altijd nog even gebeuren”, vervolgde de Nederlandse, die dit seizoen de nodige pech kende. Vooral een valpartij in voorbereiding op de wereldbekerwedstrijd in Tábor speelde haar lang parten. “Er waren altijd wel wat kleine dingetjes die ervoor zorgden dat ik ook op goede dagen vaak net niet het podium haalde. Dat komt ook doordat het niveau in de breedte zo omhoog is gegaan. Maar ik ben altijd naar deze dag blijven kijken.”

Na dik drie rondes kon Brand zelfs de aansluiting nog maken met Pieterse en Van Empel. “Ik hoopte stiekem wel dat het nog een tijdje zo door zou blijven gaan. Het ging wel zoals ik had gehoopt. Ik kan altijd wel goed in de wedstrijd groeien, dus eigenlijk duurde het voor mij nog wat te kort. Ik weet niet of ik nog dichter was geëindigd als het wat langer had geduurd, hoor. Je ziet toch dat ze (Van Empel en Pieterse, red.) fysiek nog wat beter zijn. Fem helemaal, die staat er nog een stapje boven. Maar het ging wel lekker.”

Brand benadrukte vervolgens nogmaals dat ze blij was met haar prestatie. “Het is fijn voor mezelf, voor in mijn hoofd. Je werkt er heel hard voor en je voelt dat het erin zit. Het is fijn dat het er dan uitkomt.”

Kloof met Van Empel

Over Van Empel was Brand vol lof. “Zij rijdt een fantastisch seizoen. Ze is onwijs sterk, dat is heel mooi om te zien. Ik denk dat ze het heel goed doet, maar ik denk wel dat de kloof nog te dichten is. In het begin van het seizoen kon ik natuurlijk wel mee. Ze heeft vast nog een stapje gezet, maar ik zat zelf niet meer in de flow. Dan zie je dat dat gat er is.”