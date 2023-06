Brambilla breekt sleutelbeen bij val in Ronde van Zwitserland, Bennett gehavend

Q36.5 kan de komende tijd niet beschikken over Gianluca Brambilla. De 35-jarige Italiaan kwam in de tweede etappe van de Ronde van Zwitserland ten val en heeft daarbij zijn sleutelbeen gebroken. Het is nog niet duidelijk wanneer Brambilla weer kan koersen.

“Helaas hoort vallen bij onze sport, bij ons werk”, zegt Brambilla in een videoboodschap op de sociale media van Q36.5. “Dit keer had ik pech. Mijn rechter sleutelbeen is gebroken, dus ik kon gisteren niet finishen en vandaag niet starten.”

George Bennett gehavend

Brambilla was op zo’n dertig kilometer van de finish betrokken bij een grote valpartij in het peloton. Met Peter Sagan, Rohan Dennis, Koen Bouwman, Kaden Groves en Jay Vine maakten meerdere toppers kennis met het Zwitserse asfalt. Ook George Bennett is flink gehavend. UAE Emirates liet maandagavond op sociale media weten dat de Nieuw-Zeelander meerdere schaafwonden en kneuzingen heeft opgelopen. Het is nog niet duidelijk of Bennett dinsdag van start gaat in de derde etappe.