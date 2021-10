Bram Welten zegeviert in Tour de Vendée

Bram Welten heeft de Tour de Vendée gewonnen. De Nederlander sprintte in de slotmeters voorbij de taaie Alexandre Balmer, die bijna de gehele dag in de aanval reed, en boekte zijn eerste zege van het seizoen.



Na een rumoerige openingsfase, waarin onder meer Wesley Mol zich liet gelden, reden Alexandre Balmer, Nathan Haas en Laurens De Vreese weg uit het peloton. De drie reden een mooie voorsprong bij elkaar van om en nabij de vier minuten, maar toen de finale in zicht kwam werden zij bijgehaald door een achtervolgende groep renners. Daarbij zaten onder meer Welten en Gianni Vermeersch, die het daarna even probeerde. De Belg van Alpecin-Fenix had echter geen succes.

Op 18 kilometer van de meet was het opnieuw Balmer die op jacht ging naar de overwinning. De Zwitser van Groupama-FDJ reed een voorsprong bij elkaar van ongeveer dertig seconden en hield lang stand. Zo lang zelfs, dat hij in de laatste kilometer nog altijd een voorsprong van tien seconden had. In de bochtige slotkilometer leek hij lang aan het langste eind te trekken, maar op 100 meter van de streep werd duidelijk dat Balmer helemaal leeg was gereden.

Vanuit de achtergrond kwamen de overgebleven renners nog hard opzetten, met Welten op kop. De coureur van Team Arkéa-Samsic behaalde dit jaar al veel ereplaatsen, maar een zege zat er tot dusver nog niet in voor hem. Tot zaterdag dus, want niemand kwam in de laatste meters nog over hem heen.