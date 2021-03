Bram Welten moet passen voor Le Samyn

Bram Welten zal vandaag niet aan de start staan van Le Samyn. De Nederlandse sprinter van Arkéa-Samsic kwam afgelopen zondag ten val tijdens Kuurne-Brussel-Kuurne en daarbij schoot zijn schouder uit de kom.

De 23-jarige Welten reed eerder dit seizoen al de Ster van Bessèges en mocht afgelopen zondag aantreden in Kuurne-Brussel-Kuurne. De rappe renner wist na zijn valpartij overigens nog wel de finish te bereiken, als 103e op ruim acht minuten van winnaar Mads Pedersen, maar blijkt nu niet op tijd wedstrijdfit voor Le Samyn.

Welten is alweer bezig aan zijn vierde seizoen voor de Franse formatie van kopmannen Nairo Quintana, Nacer Bouhanni en Warren Barguil. Vorig jaar werd hij nog zesde in de Antwerp Port Epic, maar Welten is in 2021 nog op zoek naar zijn eerste top 10-notering.

Zijn ploeg Arkéa-Samsic rekent vandaag in Le Samyn op Amaury Capiot, Markus Pajur, Donovan Grondin, Matis Louvel, Christophe Noppe en Clément Russo.

