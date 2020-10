Bradley Wiggins: “Ik hoop dat Hart de kans krijgt in de Tour”

Tao Goeghegan Hart is na Bradley Wiggins, Chris Froome en Geraint Thomas de vierde Brit die een grote ronde heeft gewonnen. Volgens Wiggins verdient de 25-jarige Hart na zijn eindzege in de Giro d’Italia ook de kans in de Tour de France.

“Ik hoop dat dit het begin is voor Tao”, zegt Wiggins bij Eurosport. “En ik hoop dat hij de kans krijgt om dit ook te doen in de Tour de France, want dan kunnen we het de komende tien jaar over hem hebben. Ik weet dat hij blij is met een rol als helper. Hij zal rijden voor Geraint Thomas, Adam Yates en Egan Bernal, maar hij is een waardige kampioen en heeft alles wat dit land nodig heeft als rolmodel voor de sport.”

De inmiddels 40-jarige Wiggins vergelijkt Hart met zijn huidige ploeggenoten Froome en Thomas. “Alleen is hij jonger. Ik hoop dat Tao de beloning en het aanzien krijgt in het wielrennen”, vertelt de Tourwinnaar van 2012, die blij verrast was met het optreden van INEOS Grenadiers in de Giro. “Wat een contrast met de INEOS-ploeg die we in de Tour de France zagen.”

Extreme focus

Als analist zag Wiggins dat de rossige klimmer het verschil maakte in de slotweek. “Hij aarzelde niet en hij zag er niet nerveus uit. Hij zag eruit zoals hij de laatste tien dagen eruit zag. Extreem gefocust, heel relaxt en met vertrouwen in eigen kunnen. Hij hield het simpel en maakte het in de afsluitende tijdrit niet te moeilijk voor hem zelf.”

Hart oogde vol zelfvertrouwen, vond Wiggins. “Maar hij was niet arrogant. Hij was rustig en dat kwam tot uiting in zijn lichaamstaal. De manier waarop hij de tijdrit uitreed werkte uitstekend voor hem. Hij won de Giro zelfs met een grotere marge dan ik van tevoren dacht”, aldus Wiggo.