Brabantse Pijl: Julian Alaphilippe voert Deceuninck-Quick Step aan maandag 5 oktober 2020 om 13:22

Drie dagen na zijn veelbesproken optreden in Luik-Bastenaken-Luik zet wereldkampioen Julian Alaphilippe zijn klassieke najaar voort met de Brabantse Pijl, die voor woensdag op de kalender staat. De Fransman was vorig jaar tweede in de semiklassieker.

Volgens ploegleider Wilfried Peeters stuurt Deceuninck-Quick Step een sterke ploeg naar de Brabantse Pijl met veel jongens die Alaphilippe kunnen ondersteunen. “Maar hij is niet de enige renner in onze ploeg die een rol in de finale kan spelen. De koers heeft een sterk deelnemersveld aan het vertrek, maar we gaan er met vertrouwen en veel motivatie heen om onszelf te tonen en een goed resultaat neer te zetten.”

Alaphilippe reed al viermaal eerder de Belgische semiklassieker. Vorig jaar sprong hij in de laatste plaatselijke ronde rond Overijse, op de beklimming van de Hertstraat, samen met Tim Wellens weg en samen met Michael Matthews en Mathieu van der Poel sloten zij aan bij koploper Daryl Impey. Impey ging op de Holstheide overboord, waarna de overige vier leiders gingen strijden om de winst. In de sprint vloerde Van der Poel uiteindelijk de Fransman.

Alaphilippe wordt in de Brabantse Pijl omringd door Dries Devenyns, Ian Garrison, Zdenĕk Štybar en de neoprofs Andrea Bagioli, Jannik Steimle en Mauri Vansevenant.

Deceuninck-Quick Step voor De Brabantse Pijl 2020

Julian Alaphilippe

Andrea Bagioli

Dries Devenyns

Ian Garrison

Zdenĕk Štybar

Jannik Steimle

Mauri Vansevenant